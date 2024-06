Muzeul National al Bucovinei anunta continuarea proiectelor de educatie muzeala dedicate copiilor.Astfel, la Muzeul de Stiintele Naturii, in perioada vacantei de vara, va avea loc atelierul "Magia plantelor".Proiectul se va desfasura in doua serii, intre 1 - 5 iulie si 29 iulie - 2 august 2024, la care se pot inscrie maxim 20 de copii cu varsta 8-12 ani.Atelierul se va desfasura in fiecare zi intre orele 9-12; taxa de participare este de 35 lei /copil, iar fisa de inscriere si acordul ... citește toată știrea