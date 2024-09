Atentie la "comisioanele" paguboase!

> Politia Suceava face apel catre soferii de taxi, ridesharing si livratorii de comenzi alimentarePolitia Judeteana Suceava avertizeaza soferii de taxi, ridesharing si livratorii de comenzi alimentare sa fie vigilenti in fata unei noi metode de inselaciune. Escrocii pretind ca sunt bolnavi, au in intretinere copii sau nu pot parasi locuinta si cer ca soferii sa efectueze comisioane in locul lor, inainte de a finaliza livrarea sau cursa.Victimele sunt adesea convinse sa depuna bani la ... citește toată știrea