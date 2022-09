Aterizare fortata a unui avion cu 25 de pasageri

Pompierii militari suceveni au organizat, miercuri seara, un exercitiu in domeniul situatiilor de urgenta pentru salvarea persoanelor si limitarea efectelor negative produse de un incendiu la o aeronava, pe pista Aeroportului International "Stefan cel Mare" Suceava si punerea in aplicare a Planului Rosu de Interventie.Scenariul exercitiului a presupus interventia in cazul producerii unei situatii de urgenta pe Aeroportul International "Stefan cel Mare" Suceava.Conform scenariului, la ora 19: ... citeste toata stirea