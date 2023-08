Presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, a cerut, luni, presedintelui Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica (ATOP) Suceava, Tudor Placinta, sa solicite organelor specializate sa verifice informatiile legate de comertul ilegal cu combustibili contrafacuti in zona de frontiera."Sunt niste semnale in zona de frontiera, in apropierea localitatii de frontiera Vicovu de Sus, dar si Siret, privind comert cu combustibil din Ucraina. Sa nu fie si alte lucruri acolo..." a spus Gheorghe ... citeste toata stirea