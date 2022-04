In judetul Suceava au fost depuse de la inceputul razboiului din Ucraina circa 3.400 de cereri de azil din partea ucrainenilor care au intrat in tara, reprezentand aproximativ 80% din totalul cererilor de azil depuse in Romania.Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrari, la solicitarea "Libertatea", in perioada 24 februarie-24 martie au fost depuse in Romania 4.306 cereri ... citeste toata stirea