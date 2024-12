AUR va avea patru deputati si un senator de Suceava

> Urmeaza PSD cu doi deputati si un senator, PNL si SOS cu cate un deputat si un senator, apoi POT si USR cu cate un deputatPotrivit unei simulari facute de partide in urma alegerilor parlamentare de duminica, 1 decembrie 2024, in judetul Suceava cei mai multi parlamentari, cinci, va avea AUR - patru deputati si un senator.Astfel, din partea AUR vor fi deputati de Suceava in Parlamentul Romaniei Petru Gabriel Negrea, actualul deputat Lucian Florin Puscasu, consilierul local Veronica Grosu ... citește toată știrea