> Parteneri in proiectul de 86,50 de milioane de lei sunt municipiul Suceava, orasul Salcea, comunele Adancata, Moara, Patrauti, Scheia, Ipotesti, Bosanci si Mitocu Dragomirnei > Vor fi achizitionate 15 autobuze electrice, 15 statii de incarcare, prevazute fiind amenajarea a 8 statii de transport, amplasarea a 8 automate de vanzare a titlurilor de calatorie si infiintarea unui dispeceratConsiliul Local Suceava are in vedere aprobarea, in sedinta ordinara de maine, a studiului de fezabilitate ... citeste toata stirea