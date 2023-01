Automate de e-ticketing in alte 13 statii de imbarcare-debarcare a calatorilor

> Vor fi montate panouri de informare in locurile in care automatele nu au putut fi achizitionate prin proiectul anterior de transport ecologicIn ultimele zile ale anului 2022 a fost aprobat proiectul "Sisteme inteligente de planificare a calatoriilor cu transportul public in municipiul Suceava".Conform primarului Ion Lungu, valoarea proiectului este de 1,27 milioane de euro, inclusiv TVA, cuprinzand montarea a inca 8 panouri de informare si a 13 automate de e-ticketing, "in anumite locuri ... citeste toata stirea