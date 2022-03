De miercuri, 23 martie, pe drumurile nationale din judetul Suceava au fost montate indicatoare rutiere in limba ucraineana. "DRDP Iasi, prin Sectia Drumuri Nationale Suceava, vine in sprijinul refugiatilor din tara vecina, prin montarea de indicatoare de orientare rutiera in limba ucraineana pe reteaua de drumuri nationale din administrare. Concomitent, la nivel national, CNAIR pune la dispozitie o harta ... citeste toata stirea