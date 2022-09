Autoritatile judetene solicita Guvernului 21,1 milioane de lei pentru refacerea infrastructurii afectate de inundatii

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Suceava a adoptat, sambata, o hotarare in contextul demersurilor care se deruleaza in vederea refacerii infrastructurii afectate de fenomenele meteo-hidrologice periculoase din perioada aprilie - 5 septembrie a.c.Potrivit CJSU Suceava, in perioada aprilie - 5 septembrie 2022, pe teritoriul judetului s-au inregistrat precipitatii abundente de pana la 78,3 l/mp, care au provocat viituri semnificative in bazinele hidrografice ale raurilor ... citeste toata stirea