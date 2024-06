Autoritatile sucevene au marcat Ziua Drapelului National

> Viceprimarul Lucian Harsovschi: Avem un tricolor mandru, asa sa fim si noi, drepti in deciziile pe care le luam, puternici in fata obstacolelor, mandri ca suntem romani!Autoritatile sucevene au marcat, ieri, Ziua Drapelului National printr-o manifestare organizata in Piata Tricolorului.La ceremonial au participat, intre altii, subprefectii Florin Sinescu si Cristian Sologon, vicepresedintele CJ Suceava Vasile Tofan, viceprimarii municipiului Suceava Lucian Harsovschi si Teodora Munteanu, ... citește toată știrea