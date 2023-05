Autoritatile sucevene incercau ieri, pentru a doua zi consecutiv, sa acopere o groapa aparuta in asfalt pe bulevardul principal in cartierul Burdujeni, in zona statiei IRIC.News Bucovina a informat, luni, ca in cartierul Burdujeni pe bulevardul principal a aparut o groapa dupa ce apa provenita cel mai probabil din reteaua subterana a sapat pe sub asfalt. Initial, zona afectata a fost doar marcata, iar traficul in zona a fost deviat pe un singur sens de mers.In cursul dupa-amiezii de luni, ... citeste toata stirea