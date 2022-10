Autoritatile ucrainene nu au reusit sa respecte nici al doilea termen

Punctul de trecere a frontierei Vicovu de Sus - Crasna, care ar fi trebuit sa fie deschis in 15 octombrie, nu a fost dat inca in functiune.Contactat de News Bucovina, prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat ca nu are nicio competenta privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de la Vicovu de Sus si nu poate comenta situatia.Initial, autoritatile ucrainene au avansat data de 20 iulie pentru deschiderea acestui punct de frontiera, dar ulterior au amanat pana la ... citeste toata stirea