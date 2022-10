Autoritatile ucrainene nu au reusit sa respecte nici al doilea termen stabilit pentru deschiderea punctului de trecere a frontierei Vicovu de Sus-Crasna

Punctul de trecere a frontierei Vicovu de Sus-Crasna, care ar fi trebuit sa fie deschis in 15 octombrie, nu a fost dat inca in functiune./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } }Contactat de News Bucovina, prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat ca nu are nicio competenta ... citeste toata stirea