Autorul mai multor furturi din magazine din Horodnic de Sus a fost retinut de politie

Politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea au identificat si retinut un suspect in cazul mai multor infractiuni de furt calificat comise pe raza comunei Horodnic de Sus in perioada 25-28 noiembrie a.c.In urma investigatiilor, s-a stabilit ca un locuitor al comunei Horodnic de Sus a patruns pe timp de noapte, prin efractie si violarea sediului profesional, in incinta a doua societati comerciale si trei puncte de lucru din zona. El a sustras cartuse de tigari, doze de energizante ... citește toată știrea