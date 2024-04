Autoturism inmatriculat in Ucraina verificat in Radauti

> Un barbat este cercetat pentru contrabanda, pentru ca transporta tigari si vodcaPolitistii de frontiera suceveni au descoperit in portbagajul unui autoturism oprit in trafic sute de pachete cu tigari si mai multe sticle cu vodca. Autovehiculul, in valoare de 16.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul institutiei, iar barbatul este cercetat pentru contrabanda.Potrivit Politiei de Frontiera Suceava, marti, in jurul orei 11:30, in urma declansarii unei actiuni pe linia combaterii ... citește toată știrea