> Municipiul Suceava a fost afectat de o alta avarie, ce a provocat sistarea apei calde in mai multe cartiereAlimentarea cu apa a municipiului Suceava si a comunelor Scheia, Moara si Ipotesti a fost afectata ieri de o avarie majora la conducta de apa de la statia Bercchisesti.ACET Suceava a anuntat ieri dimineata ca in noaptea de marti spre miercuri s-a produs o avarie majora la conducta magistrala de la iesirea din statia Berchisesti, ce alimenteaza rezervoarele de apa din Sf. Ilie. In ... citeste toata stirea