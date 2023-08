Presedintele administratiei judetene, Gheorghe Flutur, a prezentat, ieri, in plenul Consiliului Judetean Suceava o situatie a investitiilor in drumuri judetene, aratand ca sunt in derulare 18 proiecte cu o valoare de 110 milioane de euro.In ceea ce priveste drumul axial Suceava - Iasi, presedintele CJ a aratat ca se fac lucrari in special in ceea ce priveste podurile si podetele, de asemenea casetari, lucrari care nu sunt foarte vizibile, dar foarte importante, mentionand ca s-a si inceput ... citeste toata stirea