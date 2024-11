Avem nevoie de tot mai multe zone pentru sportul de performanta

Presedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, s-a aflat duminica la Baza Nautica de la Falticeni, despre care spune ca este "o capodopera care s-a modernizat in ultimii ani"."Aici, Consiliul Judetean Suceava sub conducerea mea a facut o investitie de 3 milioane de lei in doua reprize alaturi de Primaria Falticeni pentru constructia si dotarea acestei baze. Sa nu uitam ca zona Falticeniului, Falticeniul, a dat marii castigatori ale ultimelor olimpiade. Noi am premiat 20 de sportivi, am premiat ... citește toată știrea