Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a raspuns unui sucevean care lucreaza in Dublin si care a participat, vineri, la intalnirea organizata cu sucevenii din diaspora ca stie ca mai sunt multe de facut in ceea ce priveste infrastructura de transport din judet."Am scris pe poarta de intrare *Hai in Bucovina!* si multi imi reproseaza ca fac doua ore numai prin Gura Humorului. Sincer, capacitatea soselelor noastre, la un moment dat, nu face fata in perioadele de varf si nu ... citeste toata stirea