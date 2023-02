Avem obligatia sa facem tot posibilul sa aducem gloria de odinioara a orasului

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, vineri, ca s-a aniversat 635 de ani a Cetatii de Scaun si a Sucevei, care au mers intotdeauna "mana in mana", si ca obligatia generatiei actuale este sa redea gloria de odinioara a orasului."Aniversam astazi 635 de ani de atestare documentara a orasului nostru. Acum 635 de ani se pomeneste pentru prima data de orasul Suceava, de Cetate de Scaun. Sigur, aici sunt niste discutii ale istoricilor, ca in cetate s-a semnat un document in care se pomeneste de ... citeste toata stirea