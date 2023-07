Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o avertizare cod portocaliu de vreme severa pentru judetul Suceava valabila miercuri intre orele 14:00-23:00 fiind prognozate fenomene de instabilitate atmosferica accentuate.Potrivit ANM, in zona de munte, sudul Banatului, in cea mai mare parte a Olteniei si a Transilvaniei si in nord-vestul Moldovei vor fi averse torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina de medii dimensiuni, iar in intervale scurte ... citeste toata stirea