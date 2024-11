Avertizari meteorologice pentru judetul Suceava

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis ieri doua avertizari meteo, valabile in judetul Suceava pana astazi, ce vizeaza intensificari ale vantului, precipitatii mixte, ninsori si depuneri de polei in mai multe regiuni ale tarii.Cod galben: 21 noiembrie, ora 23 - 22 noiembrie, ora 20.In acest interval, vantul va avea intensificari in vestul, nord-vestul si centrul tarii, iar vineri, 22 noiembrie, va afecta si regiunile estice, cu rafale de 50-70 km/h.Zona montana: Ninsori ... citește toată știrea