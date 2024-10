Azi, Kaufland deschide un nou magazin in municipiul Suceava

> Acesta este situat in Burdujeni, Calea Unirii nr.35Magazinul Kaufland din Burdujeni era deja pregatit ieri pentru clientii asteptati de joi dimineata, cu marfa asezata in rafuri si cu angajatii la posturi.Intr-o conferinta de presa sustinuta de Luminita Olaru, manager - care a vorbit si despre istoria companiei, viziune, implicare in comunitate, responsabilitate sociala - am aflat, printre altele, ca cel de-al doilea magazin din Suceava, cel din Calea Unirii nr. 35, este construit si ... citește toată știrea