"Banii de-a lungul istoriei", o incursiune in istoria banilor, proiect de educatie muzeala cu care Muzeul National al Bucovinei (MNB) revine in atentia publicului si in anul 2023.Astfel, MNB invita cadrele didactice si elevii sa cunoasca lumea fascinanta a banilor, la Muzeul de Istorie Suceava, la o ora de muzeu captivanta, care are drept scop prezentarea istoriei aparitiilor banilor in lume, de la nevoia inlocuirii trocului pana la moneda virtuala."Invitam copiii si tinerii ... citeste toata stirea