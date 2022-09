Barbat arestat dupa ce si-a amenintat sotia si copilul cu un cutit, incalcand ordinul de protectie

Un barbat din Campulung Moldovenesc a fost arestat, marti, de Judecatoria Campulung Moldovenesc, pentru violenta in familie, distrugere, amenintare si incalcarea ordinului de protectie.Potrivit Parchetului Judecatoriei Campulung Moldovenesc, luni dupa-amiaza, in jurul orei 18:30, un barbat din Campulung Moldovenesc a patruns fara drept in imobilul din localitate in care locuieste sotia sa, impreuna cu fiica sa minora, si a refuzat - la cererea expresa a femeii - parasirea locuintei.Barbatul ... citeste toata stirea