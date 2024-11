Barbat arestat pentru ca a agresat sexual, de nenumarate ori, o fata aflata in plasament maternal

Judecatoria Falticeni a decis, luni dupa-amiaza, arestarea preventiva a inculpatului S.A., pe o perioada de 30 de zile, dupa ce, anterior, s-a dispus retinerea lui pentru 24 de ore.Fata de inculpat, prin ordonanta procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni, s-a pus in miscare actiunea penala sub aspectul savarsirii infractiunii de agresiune sexuala savarsita asupra unui minor, in forma continuata cu un numar nedeterminat de acte materiale.In referatul cu propunere ... citește toată știrea