Un barbat a fost arestat preventiv, vineri, pentru 30 de zile, pentru viol.Potrivit Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, un procuror a dispus, miercuri, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpat pentru savarsirea infractiunii "viol".Barbatul este acuzat ca la data de 13 august 2023, in jurul orei 1:20, a savarsit acte de natura sexuala prin constrangere morala fata de o persoana in varsta de 14 ani, in timp ce aceasta se afla la domiciliul sau.Fata de inculpat s-a propus ... citeste toata stirea