Barbat batut crunt de cinci persoane

> Doi agresori au fost retinuti in arestDoua persoane au fost retinute, vineri, de politisti intr-un caz privind o agresiune in Dornesti.Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Suceava, comisar-sef Ionut Epureanu, in seara de 4/5.07.2024, Sectia de Politie Rurala 3 Marginea a fost sesizata, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul ca pe strada Garii, din comuna Dornesti, are loc un scandal, soldat cu agresarea unei persoane.In urma deplasarii la fata locului, au fost ... citește toată știrea