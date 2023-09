Un barbat beat, care avea o alcoolemie de peste 1,23 la mie in aerul respirat si care era si drogat cu cannabis, a provocat un accident rutier in care un copil in varsta de patru ani, pe care il transporta pe un motociclu, a fost ranit. Politistii ajunsi la locul accidentului au constatat ca barbatul nici nu are permis de conducere, iau vehiculul nu este inmatriculat.Accidentul a avut loc vineri seara, in jurul orei 22, pe strada 22 Decembrie, din municipiul Radauti. Conform datelor furnizate ... citeste toata stirea