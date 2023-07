Un barbat din Vicovu de Sus beat la volan a fost depistat, luni dimineata, in timp ce conducea masina avand ca pasageri sotia si pe fiul sau de 9 ani.Potrivit anchetei politistilor, luni dimineata in jurul orei 03:10 , patrula din cadrul Postului de Politie Brodina in timp ce efectua serviciul de indrumare, supraveghere si control al traficului rutier, cu autospeciala din dotare, pe strada Calea Bucovinei, de pe raza orasului Vicovu de Sus a efectuat semnal regulamentar de oprire a ... citeste toata stirea