Un barbat de 51 de ani din Poiana Stampei a reclamat, sambata, ca in cursul zilei de vineri o tanara pe care nu o cunoaste i-a furat 950 de euro si un telefon mobil.Potrivit anchetei, vineri in jurul orei 15:00 barbatul a ridicat de la o sucursala bancara din Vatra Dornei suma de 1000 de euro dupa care s-a deplasat la un bar din localitate unde a consumat bauturi alcoolice pana in jurul orei 18.30 impreuna cu o tanara pe care nu o cunostea.