Barbat disparut in padure si gasit dupa peste 16 ore de cautari

> El plecase la drum in cautare de ciuperci...Sectia 8 Politie Rurala Adancata a fost sesizata, duminica, la ora 19:22, prin apel la 112, de o localnica din satul Mitocu Dragomirnei, despre disparitia unui barbat de 69 de ani.Acesta plecase de acasa in jurul orei 15:00, in padurea din apropierea Schitului Petru si Pavel, pentru a culege ciuperci; si nu se mai intorsese...Imediat, autoritatile au mobilizat o echipa de cautare formata din 18 politisti, 5 jandarmi, 2 pompieri ISU, 11 ... citește toată știrea