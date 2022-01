Barbati cu fetele acoperite au atacat si batut un comerciant din Pasul Palma si i-au distrus mai multe bunuri. Politia Suceava prezinta detaliile cazului de santaj, furt, distrugere si lovire

Politia Judeteana Suceava a prezentat, duminica, noi amanunte in cazul de santaj si amenintare fata de comercianti care isi desfasoara activitatea in Pasul Palma./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } }Astfel, in noaptea de vineri spre sambata, Sectia 14 Politie Rurala Vama a fost ... citeste toata stirea