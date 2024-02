Barbatul care a avariat 19 masini pe o strada din Suceava, retinut. Momentul a fost surprins de o camera de supraveghere

Politistii au retinut un barbat de 39 de ani pe care il cerceteaza pentru distrugeri provocate la 19 masini parcate pe o strada din Suceava. O camera de supraveghere din zona a surprins momentul cand individul loveste autovehiculele parcate, in special oglinzile retrovizoare.Prima sesizare cu privire la distrugerea autoturismelor parcate in Suceava a fost primita in 2 februarie, din partea proprietarului uneia dintre masinile avariate."In continuarea cercetarilor efectuate de catre Politia ... citește toată știrea