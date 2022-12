Barbatul care a cazut de pe scara in fundatia unui bloc in constructie din Suceava a murit

Barbatul care a cazut in data de 13 decembrie de la peste cinci metri in fundatia unui bloc in constructie de pe strada Marasesti din Suceava a murit joi la Spitalul Judetean Suceava din cauza ranilor grave suferite.Politia Suceava a dispus in acest caz schimbarea incadrarii juridice a faptei, urmand a fi efectuate cercetari privind savarsirea infractiunilor de "ucidere din culpa", neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca" si "nerespectarea masurilor legale de securitate si ... citeste toata stirea