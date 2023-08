Un barbat de 57 de ani, din Capu Campului, a murit, duminica seara, intr-un accident rutier.Potrivit anchetei politistilor, duminica, in jurul orei 22:50, un barbat de 57 de ani, din Capu Campului, conducea un autoturism VW Passat, pe DJ 177C, in afara localitatii Gura Humorului, avand directia de deplasare Capu Campului catre Gura Humorului.La un moment dat, barbatul s-a angajat in efectuarea manevrei de depasire a unui autoturism Volvo, condus regulamentar de o tanara de 29 de ani din ... citeste toata stirea