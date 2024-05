Barbatul care s-a autoincendiat in masina in parcarea Rulmentul a mai avut o tentativa de a-si lua viata

Un barbat de 51 de ani, din Suceava a murit, miercuri dimineata, intr-un autoturism in care si-a dat foc, in parcarea fostei fabrici Rulmentul.Potrivit anchetei din acest caz, dintr-un autoturism Mitsubishi Lancer a fost extras cadavrul unui barbat in varsta de 51 de ani din municipiul Suceava, proprietarul masinii.Masina prezenta urme de ardere in habitaclu, incendiul fiind lichidat de doua autospeciale ISU cu apa si spuma.Din verificarile efectuate a rezultat ca barbatul fusese ... citește toată știrea