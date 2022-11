Barbatul injunghiat intr-o parcare din municipiul Suceava a fost stabilizat si este internat in sectia de Neurochirurgie a SJU Suceava

Purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgente Suceava, dr. Dan Teodorovici, a anuntat, marti dupa amiaza, ca barbatul de 38 de ani care a fost injunghiat la pranz in parcarea unui restaurant din municipiul Suceava a fost stabilizat si este internat in sectia de Neurochirugie a spitalului.Barbatul a ajuns la UPU cu soc hemoragic prezentand plagi taiate la nivel cranian, cervical posterior, torace posterior si brat stang, iar in plus pacientul prezenta fractura la nivelul osului frontal ... citeste toata stirea