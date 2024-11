"Bataia asta de joc trebuie sa inceteze!"

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Soldan, a inspectat vineri seara modul in care se face deszapezirea pe drumuri judetene si a constatat pe primul drum verificat ca era facuta "in bataie de joc".Aflam ca presedintele CJ Suceava a discutat chiar cu barbatul care era pe utilajul de deszapezire si nu imprastia material antiderapant, anuntandu-l ca ziua de munca nu ii va fi platita.El a aratat ca in spatele utilajului era in continuare zapada pe carosabil si ca activitatea pe ... citește toată știrea