Baza sportiva UEFA are nocturna

> Baza care va fi gata peste 3 luni este precursoarea viitorului stadion municipal cu o capacitate de 10.000 de locuriSe monteaza nocturna bazei sportive de tip I, la dimensiuni UEFA, care este construita in viitorul complex sportiv al Sucevei, informeaza primarul Ion Lungu."S-au montat primele lampi de la nocturna bazei sportive tip I, unde se construieste un teren de dimensiuni UEFA. Baza sportiva va fi transformata in viitor in noul stadion municipal cu o capacitate de 10.000 de locuri" ... citește toată știrea