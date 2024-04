Beat si fara permis, a furat un autoturism si a intrat intr-un copac

Un barbat din Marginea este cercetat penal dupa ce a produs un accident, fiind beat la volan si fara permis.Potrivit datelor din ancheta politistilor, duminica dupa-amiaza, un barbat de 45 de ani din Marginea a condus un autoturism pe DN 17 A in interiorul comunei Marginea spre Sucevita. La un moment dat, din cauza neadaptarii vitezei, el a pierdut controlul asupra directiei de mers, iar autoturismul a parasit partea carosabila si s-a oprit in santul de pe sensul opus de mers. In urma ... citește toată știrea