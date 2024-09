Bees Airlines va opera zboruri regulate intre Suceava si Bergamo

Compania aeriana Bees Airlines a anuntat ca va inaugura ruta regulata intre Aeroportul "Stefan cel Mare" din Suceava si aeroportul din Bergamo, Italia, incepand cu 24 octombrie 2024.Potrivit Boardingpass.ro, zborurile vor fi operate de trei ori pe saptamana, in zilele de marti, joi si duminica, folosindu-se avioane de tip Airbus A320. Biletele vor fi puse in vanzare pe site-ul companiei, in perioada urmatoare.Anterior, Bees Airlines anuntase zboruri din Suceava ... citește toată știrea