Biciclete furate din Germania gasite intr-un microbuz ucrainean la controlul efectuat in P.T.F. Siret

Politistii de frontiera suceveni efectueaza cercetari in cazul unei femei cu dubla cetatenie romano-ucraineana, in microbuzul careia au fost descoperite doua biciclete, in valoare totala de 65.000 lei, semnalate ca fiind furate din Germania.Potrivit purtatatorului de cuvant al STPF Suceava, Alina Petrariu, sambata seara, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, o femeie cu dubla cetatenie ... citeste toata stirea