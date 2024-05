Biciclist ranit, dupa ce a fost acrosat cu portiera unei masini

Un biciclist a fost ranit, miercuri dupa-amiaza, pe strada Volovatului din Radauti, dupa ce a fost acrosat de portiera unei masini.Potrivit datelor din ancheta, miercuri, in jurul orei 15:20, un barbat conducea un autoturism Audi inmatriculat in Marea Britanie pe strada Volovatului din Radauti, dinspre str. Cuza Voda catre str. Calarasi.Ajungand langa un imobil, soferul a parcat autoturismul in dreptul unei clinicii oftalmologice, iar in momentul in care pasagera, ce se afla pe bancheta din ... citește toată știrea