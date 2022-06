Binecuvantare arhiereasca cu prilejul pelerinajului anual "Calea Sfintilor"

In contextul pelerinajului anual de Sanziene - "Calea Sfintilor" -, alaltaieri, 22 iunie a.c., cortegiul care a insotit racla cu moastele Sfantului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava s-au oprit pentru binecuvantare si la Biserica-monument "Nasterea Maicii Domnului" de langa Palatul de Justitie, soborul de preoti in frunte cu IPS Calinic Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor fiind intampinat de colegiul de preoti slujitori in frunte cu parintele paroh dr. ... citeste toata stirea