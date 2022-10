Biroul pentru Imigrari Suceava a depistat trei turci cu sedere ilegala

> In cazul acestora s-au emis decizii de returnareTrei turci cu sedere ilegala in judetul nostru au fost depistati, miercuri, de politistii de imigrari din Suceava.In aceste situatii au fost emise decizii de returnare, iar la iesirea din tara va fi instituita masura interzicerii intrarii lor in Romania pentru o perioada de 6 luni.Potrivit IGI, miercuri, politistii Biroului pentru Imigrari al Judetului Suceava au desfasurat actiune, pe raza de competenta, scopul fiind prevenirea si ... citeste toata stirea