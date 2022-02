Biroul Pentru Imigrari Suceava: Peste 2000 de straini din Republica Moldova, Ucraina, Turcia, China, Nepal si Bangladesh au cerut drept de sedere sau rezidenta anul trecut. Politistii pentru imigrari suceveni au depistat 70 de straini in situatii ilegale

In cursul anului 2021, politistii Biroului pentru Imigrari al judetului Suceava au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei pentru 2827 de persoane, cetateni din state terte si europeni. Au fost depistati 70 straini in situatii ilegale si emise 17 decizii de returnare. De asemenea, au fost eliberate 1034 avize de angajare pentru lucratori permanenti si detasati. Totodata, politistii de imigrari au aplicat 12 interdictii de intrare in Romania si 43 de sanctiuni ... citeste toata stirea