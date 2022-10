Blocul "Lama" intra in reabilitare termica

> Demersurile privind cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte au in vedere 66 de blocuri cu 2.887 de apartamenteAlte doua blocuri de locuinte din municipiul Suceava sunt prinse in proiecte de reabilitare termica pe Componenta V "Valul renovarii" a Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), hotararile fiind aprobate in sedinta de indata a Consiliului Local. In primul rand, este vorba despre blocul de la numarul 2 de pe bulevardul 1 Mai, vizavi de Primarie. Imobilul ... citeste toata stirea