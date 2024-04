BMW cautat de autoritatile engleze, depistat de politistii de frontiera suceveni

Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Suceava au depistat un autoturism marca BMW, in valoare de 175.000 lei, ce figura semnalat ca fiind furat, alerta introdusa de Marea Britanie la doar o zi dupa implementarea in bazele de date.Potrivit Politiei de Frontiera Suceava, in data de 24 aprilie a.c., in jurul orei 22:30, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul STPF Suceava a identificat pe o strada de pe raza municipiului Radauti un ... citește toată știrea